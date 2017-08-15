Прокуратура Крыма отменила запрет показа трейлера "Матильды"

Фото: krimchel.ru

Крымская прокуратура признала недействительным объявленное сотрудниками прокуратуры Симферополя предостережение о недопустимости показа в кинотеатрах трейлера картины режиссёра Алексея Учителя "Матильда". Об этом пишет RT со ссылкой на прокурора региона Олега Камшилова.

"Предостережения, которые были объявлены (кинотеатрам) сотрудниками прокуратуры, признаны недействительными", - заявил он, добавив, что других комментариев до конца проверки давать не будет.

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По итогам проверки будет решен вопрос о персональной ответственности работников, которые допустили нарушения.

Отмечается, что глава минкультуры республики Арина Новосельская собирается сначала посмотреть ленту, а затем уже принимать решение о ее показе.

Издание напоминает, что адвокат Учителя Константин Добрынин в четверг, 10 августа, обратился к прокурору Крыма после того, как стало известно, что республиканская прокуратура организовала служебную проверку действий сотрудников надзорного ведомства Симферополя из-за вынесения кинотеатрам города предостережения о недопустимости показа трейлера фильма "Матильда".