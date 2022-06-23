Прощание с Юрием Шатуновым пройдет на Троекуровском кладбище в Москве

Прощание с солистом «Ласкового мая» Юрием Шатуновым пройдет на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Дата прощания с музыкантом пока не сообщается.

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Общество Последние минуты жизни Юрия Шатунова попали на видео

Напомним, что о смерти певца после обширного инфаркта стало известно 23 июня. Шатунову стало плохо, когда он отдыхал с друзьями. Мужчины решили отвезти его в поликлинику, а оттуда артиста собирались доставить в больницу. В машине скорой помощи его сердце остановилось. В первый раз врачи смогли запустить его снова, но во второй раз спасти жизнь певцу им не удалось.