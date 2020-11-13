Пушистый Иисус и картофельная Мадонна. Как горе-строители уродуют предметы искусства

"И так сойдет", – знаменитой фразой из советского мультфильма можно описать все деяния недореставраторов произведений искусств. Не так давно в Сети разлетелось фото восстановленной статуи на здании ХХ века в городе Паленсия, Испания. У скульптуры пастушки почти столетней давности "уплыло" лицо, надулись губы, а нос и вовсе стал картошкой. Первым, кто обратил на это внимание, стал художник Антонио Гузман Капель. В Facebook он сравнил произведение искусства с мультяшным персонажем.

Это далеко не первый случай, когда непрофессионалы пытаются отреставрировать предметы искусства. Пожалуй, самым ярким примером стал "Пушистый Иисус".

В 2012 году 80-летняя прихожанка Сесилия Хименес "обновила" с разрешения церкви фреску Элиаса Гарсиа Мартинеса, находящуюся в храме Милосердия в городе Борха, Испания. Результат ее работы многими специалистами был признан "худшей реставрацией в истории живописи".

"Игрушечный солдатик" – так прозвали отреставрированную деревянную статую Святого Георгия более чем с 500-летней историей. В 2018 году испанский священник попросил учительницу школы восстановить бесценную скульптуру. Местные жители и искусствоведы пришли в ужас от результата.

Живопись эпохи барокко стала еще одной жертвой неумелых рук. Портрет Девы Марии находился в частной коллекции испанца, который отдал его на реставрацию мастеру по ремонту мебели. Стоит отметить, что это копия картины "Непорочное зачатие" художника Бартоломе Эстебана Мурильо, оригинал работы хранится в мадридском музее Прадо. Заплатил любитель живописи за работу, кстати, около 93 000 рублей. А сама картина в Сети известна как "Картофельная Мадонна".

В Канаде неизвестные сбили голову у младенца в скульптурной композиции. Вызвавшийся отреставрировать ее местный житель сделал что-то странное.

В России горе-реставраторы не отстают от зарубежных коллег. В Санкт-Петербурге на доме Пантелеймона Бадаева два года назад были обнаружены испорченные горельефы.

В одном из городов Краснодарского края сделали из статуи Ленина что-то обезьяноподобное.

В Ростове-на-Дону фасад исторического здания ремонтировали с помощью пластиковой "полторашки".

Капитальный ремонт и советская мозаика на здании бассейна в Нижнем Новгороде.

Женские барельефы фасада особняка в Сверчковом переулке в центре Москвы после реставрации в 2019 году.