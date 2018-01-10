Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Державина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР Михаила Державина. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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Культура Актер театра и кино Михаил Державин скончался на 82-м году жизни

"С глубоким прискорбием узнал о кончине Михаила Михайловича Державина. Замечательный артист, Михаил Михайлович обладал ярким талантом, обаянием, великолепным чувством юмора. Был открытым, светлым человеком, которого искренне любили люди, уважали коллеги", - говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что его смерть является потерей для российской культуры и Театра сатиры.

Державин скончался на 82-м году жизни после продолжительной болезни. Актера похоронят на Новодевичьем кладбище, прощание состоится 15 января.