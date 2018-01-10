Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Державина
Державин скончался на 82-м году жизни после продолжительной болезни
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР Михаила Державина. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"С глубоким прискорбием узнал о кончине Михаила Михайловича Державина. Замечательный артист, Михаил Михайлович обладал ярким талантом, обаянием, великолепным чувством юмора. Был открытым, светлым человеком, которого искренне любили люди, уважали коллеги", - говорится в сообщении.
Путин подчеркнул, что его смерть является потерей для российской культуры и Театра сатиры.
Державин скончался на 82-м году жизни после продолжительной болезни. Актера похоронят на Новодевичьем кладбище, прощание состоится 15 января.