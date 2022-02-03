Пять тысяч рублей в подарок. Куда можно потратить деньги с "Пушкинской карты" в 2022 году

В 2022 году лимит “Пушкинской карты” увеличили до 5000 рублей. А потратить эти деньги теперь можно не только на билеты в театры и музеи, но и в кинотеатры. Корреспондент amic.ru Мария Лаврищева рассказывает, что ещё изменилось для владельцев “Пушкинских карт”, куда теперь по ним можно сходить и можно ли ещё её оформить.

Что, правда, теперь и в кино можно сходить по “Пушкинской карте”?



Правда. По решению правительства РФ возможности “Пушкинской карты” в 2022 году расширили и с 1 февраля ею можно оплачивать и билеты в кино. Но не на все фильмы, а только на российские, созданные при поддержке Министерства культуры и Фонда кино.

И потратить на кинотеатры можно не все выделенные пять тысяч рублей, а не больше двух тысяч.



В Алтайском крае к проекту с 1 февраля подключаются кинотеатры, у которых есть электронная платёжная система.

В сети “Киномир” также сообщили, что уже в ближайшее время присоединятся к программе. Сейчас компания завершает все необходимые технические согласования.



“В течение ближайших дней на нашем сайте и в сообществах в соцсетях обязательно появится информация о старте продаж билетов по “Пушкинской карте” и возможности для её обладателей смотреть кино в кинотеатрах “Киномир”, — говорится в сообщении на сайте компании.



Киносеансы, доступные для посещения, будут отмечаться на сайте в разделе “Расписание” специальным значком “Пушкин”, пояснили в сети.

Напомните, что такое “Пушкинская карта” и кто выделяет деньги?



“Пушкинская карта” — всероссийский социальный проект, который стартовал в сентябре 2021 года. Его цель — повышение культурного воспитания молодёжи и популяризация культурного наследия.



На карту государство перечисляет деньги — в 2021 году это было три тысячи рублей, а с января 2022 года лимит увеличили до пяти тысяч. Этими средствами можно рассчитаться при покупке билетов в театры, музеи, а теперь ещё и в кинотеатры, которые подключены к программе. Карта действует по всей стране. То есть ею можно оплатить билеты в театр как в Барнауле, так и в Москве или Санкт-Петербурге.



Воспользоваться картой могут молодые люди в возрасте 14 до 22 лет включительно. Все средства необходимо потратить до 31 декабря 2022 года. В случае если вы не успели израсходовать лимит, карта будет обнулена.



Важно: ни обналичить, ни перевести эти деньги на другой счёт нельзя.

Я не школьник и не студент, но мне нет 23 лет. Я могу оформить “Пушкинскую карту”?



Можете. Проект “Пушкинская карта” распространяется и на работающих граждан, которые подходят под возрастной ценз. То есть попадают в категорию от 14 до 22 лет включительно, пояснила Елена Безрукова, министр культуры Алтайского края.

Мне скоро исполнится 23 года. Мою “Пушкинскую карту” заблокируют?



Нет. Если на данный момент вам ещё не исполнилось 23 лет, вы можете оформить “Пушкинскую карту” и воспользоваться пятью тысячами, которые выделило государство. И даже если вам уже скоро исполнится 23 года, пользоваться картой вы сможете и после дня рождения — вплоть до конца 2022 года.

Я гражданин другого государства, но живу и учусь в России. Могу я оформить “Пушкинскую карту”?



Нет. Проект реализуется только для тех, у кого есть российское гражданство, уточнили в рабочей группе проекта по Алтайскому краю. Даже если вы уже много лет живёте в России, но являетесь гражданином другого государства, пусть и соседнего, эта карта вам не положена.

Напомните, как оформить “Пушкинскую карту”?



Для этого есть два варианта. Первый: нужно пройти регистрацию на “Госуслугах”. Даже если вам всего 14 лет. Главное, чтобы вы уже получили паспорт.



После регистрации необходимо скачать приложение “Госуслуги. Культура” и следовать его указаниям. Потребуется пройти идентификацию через “Госуслуги” и сделать селфи. Это фото, кстати, будет видно не только в приложении, оно автоматически попадёт на портал государственных услуг.



После процедуры оформления нужно подать заявку в приложении на получение карты — либо виртуальной, либо пластиковой платёжной системы “Мир”.



Второй вариант оформления карты предлагает оператор проекта “Почта Банк”. В этом случае подтверждение на “Госуслугах” не требуется. Карту оформить можно через сайт банка. После оформления на сайте нужно прийти в ближайшее отделение “Почта Банка”, где можно заказать и пластиковую карту с уникальным дизайном.



Если у вас сложности с интернетом или нет возможности пройти регистрацию, то приходите в любое отделение “Почта банка”, вам помогут составить заявку, отправить её заказным письмом и после этого вы получите пластиковую “Пушкинскую карту”.

Куда по “Пушкинской карте” можно сходить в Алтайском крае?



Сейчас в Алтайском крае 27 учреждений культуры принимают участие в проекте. Это все краевые театры, музеи и филармония. Самыми первыми к проекту подключились Молодёжный театр Алтая им. Золотухина, Театр драмы им. Шукшина, кукольный театр “Сказка”, Алтайский музыкальный театр, Бийский драматический театр, государственная филармония и оркестр “Сибирь”. В Барнауле в январе 2022 года к проекту присоединилась театральная площадка “Спичка”.



“Теперь на наши мероприятия есть возможность попасть используя “Пушкинскую карту”, — говорится в группе площадки во “ВКонтакте”.



Также купить билет можно и в музеи, в числе которых Алтайский государственный музей Г.С. Титова, Государственный художественный музей Алтайского края, Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина, музей истории литературы, искусства и культуры края и другие. Ещё можно сходить на концерты во дворцах культуры. Но лучше уточнить о наличии события в приложении.

Выбрать можно любой спектакль или выставку?



Нет. Разрешённые к просмотру события публикуются на сайте pro.культура.рф и в приложении “Госуслуги. Культура”.



Учреждения Алтайского края предлагают свои мероприятия на портале, экспертный совет выбирает, какие могут поучаствовать в проекте. Основное правило отбора — спектакли, выставки или прочие мероприятия должны носить патриотический и воспитательный характер.



Но на большинстве сайтов театров и музеев события помечены специальным значком “Можно по пушкинской”. Если у вашего мероприятия стоит такой значок, значит, можно смело переходить на страницу оплаты и вводить реквизиты.