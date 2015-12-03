Пятерка барнаульских моделей, которые покорили мир

Победительницей конкурса "Миссис Москва - 2015" стала уроженка Барнаула Аника Керимова. И это не первый раз, когда девушки из столицы Алтайского края становятся лучшими. ИА "Амител" составило пятерку лучших моделей из Барнаула, кому удалось покорить мир.

Валерия Смирнова

В 2010 году о девушке из Барнаула начали писать всевозможные СМИ: региональные, федеральные, зарубежные. Причина уважительная – Валерия Смирнова появилась на фото в немецком Vogue.

Лера родилась в столице Алтайского края, позже переехала в Германию, где ее заметила фотограф Эстель Клавиттер. Ее фото публиковали наряду с Натальей Водяновой и Жизель Бундхен. Сибирячку называли "маленькая Кейт Мосс".





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Арина Дёмина

Арина Демина – одна из самых успешных барнаульских моделей. Девушка несколько лет успешно работала в Милане. Ее фотографии по всему интернету – алтайскую красавицу любят дизайнеры, фотографы и камера.





Дарья Безрукова

Даша в 15 лет получила приглашение на Неделю моды в Москве. Кроме того, в столь юном возрасте девушке поступило предложение заключить контракт на участие в престижном мероприятии в Милане. Дизайнеры миланской Недели отметили необычную внешность барнаульской модели: великолепные волосы, светлая кожа и темные глаза.





Мария Пасечная

Барнаульская красавица Мария Пасечная стала победительницей всероссийского конкурса красоты "Московская красавица – 2015/Moscow Beauty 2015". Однако даже не корона и титул первой красавицы стали главными трофеями для Марии. Девушка получила приглашение участвовать в неделе моды в Риме и в показе Пьера Кардена.

Марии Пасечной 21 год. Карьеру модель начала в 15 лет, когда пришла заниматься в модельное агентство.







В 2009 году Светлану пригласили в Милан на Неделю высокой моды. Такие модельеры, как Роберто Кавалли и Дольче и Габбана, хотели, чтобы она демонстрировала одежду из их коллекции. Один из самых запоминающихся показов для Ожогиной прошел в Японии – там девушка работала на бренд "Кристиан Диор".



