Работа не волк: как отдохнуть барнаульцам с 1 по 5 августа и куда сходить?

Фото: Вячеслав Мельников. Amic.ru

Наступившая рабочая неделя отличится празднованием Дня десантника, международным флешмобом женственности и новым, долгожданным для многих фильмом "Отряд самоубийц", а корреспондент информационного портала Amic.ru решил составить небольшой гид по интересным событиям, которые пройдут в Барнауле с 1 по 5 августа, и написать, где в краевой столице стоит побывать, а какие места лучше обойти стороной.

Понедельник

Фото: pixabay.com

Рабочая неделя в Барнауле начнется с весьма позитивного мероприятия – в краевой столице пройдет международный флешмоб женственности. А чтобы принять в нем участие, всего-то нужно прийти в красивом платье и с живыми цветами, которые после нужно будет подарить любой барышне. Стартует флешмоб на Нулевом километре, а завершится около надписи "Я люблю Барнаул" возле ТЦ "Проспект", где всех участниц соберут для общего фото.

Вторник

Фото: phorum.bratishka.ru

2 августа в краевой столице будут отмечать День десантника. Торжественные мероприятия начнутся в Барнауле на площади Ветеранов в 10:00, после пройдет шествие по маршруту: от Дома интернационалистов по проспекту Ленина до улицы Молодежной, по улице Молодежной до проспекта Социалистического, по проспекту Социалистическому до Мемориала Славы.

Подробнее о Дне ВДВ в Барнауле читайте тут: Как в Барнауле отметят День воздушно-десантных войск России?

Среда

В Нагорном парке пройдет необычная экскурсия: ее участники смогут посмотреть на Барнаул с самой высокой смотровой площадки ВДНХ, а также узнать, где в городе была Зайчанская слобода, Владивосток и церковь Иоанна Предтечи. Нужна предварительная запись по телефонам: 63-35-75, 35-32-61. Начало в 11:00.

Четверг

Главная кинопремьера этой недели – фантастический боевик "Отряд самоубийц" режиссера Дэвида Эйра. В картине снялись такие знаменитости, как Уилл Смит, Марго Робби, Джаред Лето, Юэль Киннаман и другие. По сюжету правительство собирает команду из антигероев, которых не жалко отправить на опасную миссию – либо они ее пройдут, либо погибнут, в любом случае все неудачи можно будет свалить на них. Так суперзлодеи получают шанс на искупление, а вот как они им воспользуются, зрители увидят уже в этот четверг.

Детей можно будет сводить на новый мультфильм "Полярные приключения", созданный в Китае. Обитатели Антарктиды объединятся для того, чтобы спасти свой континент.

Фото: vk.com/bar_jam

Если вы не большой поклонник кино, то сходите в бар "Джем", здесь выступит новосибирская группа "Буерак". Ребята известны по всей стране, играли на различных музыкальных фестивалях. Начало концерта в 21:00.

Пятница

Фото: muzei.ab.ru

В Государственном музее истории и литературы, искусства и культуры Алтайского края открылась выставка эстампов известного барнаульского художника Юрия Кабанова. В экспозицию вошли 20 работ из мастерской художника и фондов музея.