Расторгуев поставил в Барнауле музыкальный спектакль на музыку Рахманинова

Над постановкой также работал маэстро Владимир Васильев

17 января 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: freepik.com

Спектакль "Рахманинов" в исполнении Государственного ансамбля песни и танца "Алтай" им. А. Ф. Березикова покажут в Барнауле в концертном зале "Сибирь". Зрителям представят балет с театральным сюжетом под Второй фортепианный концерт Рахманинова. По словам известного балетмейстера Владимира Васильева, "Алтай" стал первым ансамблем, где музыка известного композитора прозвучала в таком формате.

Зритель увидит спектакль о жизни людей, проживающих в далёкой губернии: об их радостях и трудностях, о решениях и их последствиях. Всего в постановке три части: первая – "Надежда", вторая – "Любовь" и третья – "Вера". Главные герои спектакля "Рахманинов" ищут ответы на вечные философские вопросы.

Визуальный ряд постановки монохромен: артисты выступают в чёрно-белых нарядах. Как пояснил художник по костюмам ансамбля "Алтай" Геннадий Осташов, это сделано специально: выглядит как метафора на тему клавиш, добра и зла, жизненной полярности. Предметы быта XIX века дополняют декорации и переносят гостей в атмосферу того времени.

Постановку отличает современная хореография Алексея Расторгуева, созданная под руководством народного артиста СССР и РФ Владимира Васильева. Музыку и хореографию также дополнит вокальная партия.

Спектакль пройдёт 20 января 2023 года в 18:30. Узнать подробнее о постановке и купить билеты можно на сайте.

КАУ "Государственный молодёжный ансамбль песни и танца Алтай им. А.Ф. Березикова"​.

Возрастное ограничение 6+.

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