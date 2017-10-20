Реалии дикой природы: в Лондоне выбрали лучшие снимки мира животных
Фотоконкурс от Музея естественной истории Лондона имеет более чем полувековую историю
20 октября 2017, 11:23
Жюри международного фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year накануне подвело итоги и объявило победителей. На конкурс поступило около 50 тысяч фотографий от профессиональных фотографов и любителей из 92 стран.
Первый Wildlife Photographer of the Year состоялся в 1965 году, основная цель - показать с художественной точки зрения все лучшее и настоящее в дикой природе.
Комментарии
Новости партнеров