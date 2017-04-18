Режиссер "Матильды" назвал "бесполезной дискуссией" претензии Поклонской

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Режиссер Алексей Учитель заявил, что "устал от войны", и назвал "бесполезной дискуссией" претензии депутата Натальи Поклонской к его еще не вышедшей в прокат картине "Матильда", передает ТАСС.

Ранее появилась информация, что Поклонская направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы ленты "Матильда". Эксперты оценивали трейлеры фильма, выход которого запланирован на октябрь, а также полный текст сценария ленты, сообщила Поклонская в официальном ответе гражданам, которые посчитали, что "Матильда" оскорбляет их религиозные чувства.

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Культура Эксперты решили, что образ Николая II в "Матильде" оскорбляет верующих

Учитель подчеркнул, что депутат "пытается нас вовлечь в ненужную и бесполезную дискуссию", добавив, что обсуждение фильма возможно после того, как он выйдет и его все посмотрят.

Агентство пишет, что премьера ленты состоится 6 октября текущего года в Мариинском театре - это будет первая кинопремьера в его современной истории. Фильм рассказывает о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской на фоне событий отечественной истории. Съемки картины проходили непосредственно в местах, где разворачиваются действия сюжета: в Большом, Мариинском и Александринском театрах, в Царском селе, Петергофе, Павловске, Юсуповском и Мраморном дворцах.

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В фильме будет показана, в частности, церемония коронации Николая II в Успенском соборе Московского Кремля. В фильме будет показана сцена, для которой "выстроили уникальную декорацию", а также трагедия на Ходынском поле, для съемок которой привлекали свыше двух тысяч актеров массовки. Роль Николая II исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, а Матильды - польская актриса Михалина Ольшанска, литовская актриса Ингеборга Дапкунайте сыграла мать императора Марию Федоровну. Кроме этого, в ленте снимались Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин и не только.