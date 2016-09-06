Режиссер "Молодости" и "Великой красоты" снимет фильм о Берлускони

Известный итальянский режиссер, лауреат премии "Оскар" Паоло Соррентино, две первые серии сериала "Молодой папа" которого на днях были показаны на Венецианском кинофестивале, снимет картину об экс-премьере страны Сильвио Берлускони, пишет Variety.

Известно, что фильм о Берлускони получил рабочее название "Loro", что можно перевести с итальянского как "Они". Сейчас якобы Соррентино пишет сценарий и приступит к съемкам в 2017 году. Итальянский режиссер уже снимал кино о политических деятелях. Например, это лента "Изумительный" о бывшем премьере Италии Джулио Андреотти.

На днях в Венеции состоялась премьера двух первых серий сериала Соррентино "Молодой папа" с Джудом Лоу в главной роли. Широкую известность режиссер получил после картин "Молодость" и "Великая красота". Последняя принесла ему "Оскар" в номинации "Лучший фильм на итальянском языке".