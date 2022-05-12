Режиссер Валерия Гай Германика продает за 50 млн фильм о скандально известном бойце Александре Емельяненко

Девушка выставила объявление на «Авито», где указала, что кинолента предназначена для частной коллекции, но не для коммерческого показа

12 мая 2022, 14:19, Илья Звягинцев

Российский режиссёр Валерия Гай Германика выставила на «Авито» необычный лот. Она предлагает за 50 миллионов купить в частную коллекцию фильм о скандально известном российском бойце Александре Емельяненко.

«Продаю в частную коллекцию и уверена, что найдётся ценитель высокого искусства и редкостей, кто с удовольствием его приобретёт», — написала режиссёр.

По её словам, эта картина является «самым скандальным и интимным кинопортретом» Емельяненко. Съёмки фильма велись в 2020 году, а на камеру попали моменты подготовки к бою, кадры с пресс-конференции и момент задержания Емельяненко в Сочи.

Также режиссёр сняла Емельяненко до и после боя с Магомедом Исмаиловым.

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