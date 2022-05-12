Режиссер Валерия Гай Германика продает за 50 млн фильм о скандально известном бойце Александре Емельяненко
Девушка выставила объявление на «Авито», где указала, что кинолента предназначена для частной коллекции, но не для коммерческого показа
Российский режиссёр Валерия Гай Германика выставила на «Авито» необычный лот. Она предлагает за 50 миллионов купить в частную коллекцию фильм о скандально известном российском бойце Александре Емельяненко.
«Продаю в частную коллекцию и уверена, что найдётся ценитель высокого искусства и редкостей, кто с удовольствием его приобретёт», — написала режиссёр.
По её словам, эта картина является «самым скандальным и интимным кинопортретом» Емельяненко. Съёмки фильма велись в 2020 году, а на камеру попали моменты подготовки к бою, кадры с пресс-конференции и момент задержания Емельяненко в Сочи.
Также режиссёр сняла Емельяненко до и после боя с Магомедом Исмаиловым.