Ридли Скотт планирует снять вторую часть "Гладиатора"

Британский режиссер Ридли Скотт планирует снять вторую часть знаменитого фильма "Гладиатор", сообщает "РИА Новости" со ссылкой на The Hollywood Reporter.

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Отмечается, что в проекте не будет задействован Рассел Кроу, который сыграл главного героя первой части фильма генерала Максимуса.

Работа над картиной уже начата, однако находится на самой ранней стадии. Производством картины займется студия Paramount Pictures, а сценарий для фильма, скорее всего, напишет Питер Крейг, известный по работе над двумя фильмами из трилогии "Голодные игры".

В сиквеле пойдет речь о мальчике Луции, которого Максимус спас в первой части картины.

Исторический фильм "Гладиатор" вышел на экраны первого мая 2000 года. В общей сложности лента удостоилась пяти премий "Оскар", включая награды за лучший фильм года и лучшую мужскую роль. В мировом прокате фильм собрал более 457 миллионов долларов.