Рики Мартин впервые появился на публике со своим парнем и детьми

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Знаменитый певец Рики Мартин, объявивший себя гомосексуалистом, впервые появился на публике со своими сыновьями и женихом Джваном Йосефом, пишет портал woman.ru.

Певец пришел со всем семейством на мировую премьеру новой части саги "Звездные войны" под названием "Изгой-один". Этот фильм многие знаменитости решили посмотреть вместе с семьей.

Возлюбленный певца и его дети веселились на красной дорожке и махали руками. Отметим, что Мартин и Йосеф совсем недавно обручились.

