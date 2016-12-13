Рики Мартин впервые появился на публике со своим парнем и детьми
Всем семейством Рики Мартин посетил премьеру фильма "Изгой-один: Звёздные войны. Истории"
13 декабря 2016, 10:12
Фото: Getty Images
Знаменитый певец Рики Мартин, объявивший себя гомосексуалистом, впервые появился на публике со своими сыновьями и женихом Джваном Йосефом, пишет портал woman.ru.
Певец пришел со всем семейством на мировую премьеру новой части саги "Звездные войны" под названием "Изгой-один". Этот фильм многие знаменитости решили посмотреть вместе с семьей.
Возлюбленный певца и его дети веселились на красной дорожке и махали руками. Отметим, что Мартин и Йосеф совсем недавно обручились.
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