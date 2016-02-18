Роман "Война и мир" стал одной из самых популярных книг в Великобритании

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После экранизации нового сериала по мотивам известного романа "Война и мир" Льва Толстого на канале "Би-би-си" произведение попало в британские чарты бестселлеров.

Как пишет "Лента. Ру", за прошлую неделю в Великобритании была продана 3581 копия самого популярного издания "Войны и мира", выпущенного "Би-би-си”, и еще 2438 экземпляров книги других издательств.

Ранее проведенный на территории страны опрос показал, что "Войну и мир" читали только 4% респондентов. Теперь роман вошел в число 50 первых самых популярных книг по информации Nielsen BookScan. Сериал стартовал на "Би-би-си" 3 января, и к этому моменту роман классика купили уже более 13 тыс. британцев.

Напомним, что сценаристом новой экранизации стал Эндрю Дэвис, а режиссером – Том Харпер. Наташу Ростову сыграла Лили Джеймс, роль Пьера Безухова исполнил Пол Дано, а Андрея Болконского – Джеймс Нортон.