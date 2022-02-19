«Россия молодая», «Русь изначальная» и многие другие. Какими фильмами запомнился Борис Невзоров?

Народный артист России Борис Невзоров умер на 73-м году жизни от коронавируса. За свою актёрскую карьеру он успел поработать в труппе Московского Нового драматического театра, Театра имени Моссовета, ЦКДЮФ имени Горького и Московского драмтеатра имени Станиславского. С 2005 года играл в Малом театре.

Дебютной для Невзорова стала роль Павла Андреева в фильме «Дорога» в 1975 году. Больше всего зрителям он запомнился по ролям в кинолентах «Россия молодая», «Говорит Москва», «Найти и обезвредить», «Журавль в небе». За свою карьеру он сыграл более чем в сотне фильмов и сериалов, а amic.ru собрал для вас отрывки лучших из них.