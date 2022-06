Россия ждет победы Сергея Лазарева на "Евровидении-2016". Видео и фото

Фото: Britta Pedersen/ globallookpress.com

Российский поп-певец Сергей Лазарев 14 мая выступит в финале конкурса "Евровидение-2016", который пройдет в Стокгольме.

Шансы на победу нашего исполнителя очень велики – западная пресса и букмекеры называли его одним из главных фаворитов конкурса еще до непосредственного начала "Евровидения". В первом полуфинале Лазарев уверенно продемонстрировал, что его песня "You are the only one" и шоу действительно являются серьезной заявкой на победу.

К тому же, сам певец подчеркнул, что его команда к финалу улучшит номер, а значит выступление Сергея Лазарева способно будет "зацепить" зрителей и слушателей еще больше.

Отметим также, что наряду с российским исполнителем в когорту фаворитов конкурса, по мнению критиков и букмекеров, входят Дэми Им из Австралии, Ивета Мукучян из Армении, Джамала из Украины, Амир Хаддад из Франции и Франс из Швеции.

Всего в финале конкурса выступят 26 исполнителей – по десять победителей двух полуфиналов, участник страны-хозяйки и представители так называемой "большой пятерки" (Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции). Песня Сергея Лазарева заявлена под 18 номером. Трансляция начнется в 22:00 по московскому времени. То есть имя победителя станет известно 15 мая.

Шоу состоится на концертно-спортивной арене "Глобен", которая является крупнейшим в мире сферическом сооружении. На финал "Евровидения" продано 10,5 тысяч билетов. При этом еще 10 тысяч человек будут следить за выступлениями на расположенной рядом с "Глобен" арене "Теле2".

Нельзя не упомянуть, что в 2016 году результаты голосования будут объявлены по новой схеме. Отметим, что ранее голоса национального жюри и телезрителей суммировались в пропорции 50 на 50. После этого сразу объявлялись общие цифры для каждой страны.

Теперь же процесс объявления результатов будет иным - жюри и зрители будут голосовать независимо друг от друга. В финале представители стран-участниц будут по очереди объявлять результаты голосования жюри. Голоса зрителей "Евровидения" будут суммироваться и затем прибавляться к очкам, набранным каждым певцом.

Сначала будут названы результаты исполнителей, которые получают меньше всего голосов. В итоге интрига относительно имени победителя будет сохраняться как можно дольше.