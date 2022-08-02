Россияне назвали «Сталкер» Тарковского самым нудным фильмом
Рядовые зрители считают кино режиссёра элитарным и «тягомотным»
2 августа 2022, 10:41, Илья Звягинцев
Россияне назвали фильм, который они считают самым нудным. Об этом сообщает РИА ФАН.
По мнению зрителей, скучным является фильм «Сталкер» режиссёра Андрея Тарковского. Сценарист входит в число самых ярких режиссёров XX века, но современному зрителю его картины даются тяжело.
Люди, которые сейчас пишут рецензии на «Сталкера», считают, что фильм элитарный и «тягомотный».
Потребители уверены в том, что Тарковский снимает кино не для всех.
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