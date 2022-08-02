Россияне назвали «Сталкер» Тарковского самым нудным фильмом

Россияне назвали фильм, который они считают самым нудным. Об этом сообщает РИА ФАН.

По мнению зрителей, скучным является фильм «Сталкер» режиссёра Андрея Тарковского. Сценарист входит в число самых ярких режиссёров XX века, но современному зрителю его картины даются тяжело.

Люди, которые сейчас пишут рецензии на «Сталкера», считают, что фильм элитарный и «тягомотный».

Потребители уверены в том, что Тарковский снимает кино не для всех.