Россияне смогут купить новую книгу о Гарри Поттере в первых числах августа

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Печатная версия книги Джоан Роулинг о новых приключениях волшебника "Гарри Поттер и проклятое дитя" в России поступит в продажу в ближайшие дни, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сеть магазинов "Московский дом книги".

"В "Московский дом книги" англоязычная версия книги Роулинг "Гарри Поттер и проклятое дитя" поступит в продажу в первых числах августа, цена пьесы составит 1700 рублей", - цитирует агентство сообщение пресс-службы.

В сети магазинов отмечают, что интерес читателей к творчеству Роулинг до сих пор велик. Подчеркивается, что романы Роберта Гэлбрейта (псевдоним писательницы) не уступают по популярность книгам о юном волшебнике со шрамом на лбу.

"В России романы Джоан Роулинг с каждым годом только набирают популярность, в частности, начиная с 2013 года спрос на ее печатные книги вырос примерно на 30%", - подчеркнула руководитель "Московского Дома книги" Надежда Михайлова.

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Самым большим спросом из трех книг Гэлбрейта пользуется криминальный роман "Зов кукушки", который вышел в 2014 году. Самой популярной книгой поттерианы является первая книга - "Гарри Поттер и Философский камень", а остальные части - по порядку выхода.

Напомним, мировые продажи "Гарри Поттер и окаянное дитя", которая стала восьмой частью цикла о жизни волшебника, начались 31 июля. Перед этим состоялась премьера одноименной пьесы.

В книге описаны события, происходящие через 19 лет после окончания оригинальной серии. Теперь Поттер женат на Джинни, сестре своего лучшего друга Рона Уизли. Героем пьесы стал второй сын Гарри - Албус Северус Поттер. На его долю выпала "тяжелая ноша" семейного наследия.

Русскоязычная версия произведения, предположительно, появится в ноябре.