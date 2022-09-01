Российская певица Алла Пугачёва рассказала журналистам, что хотела «набить морду одному человеку». Такое заявление она сделала, отвечая на вопрос о своём первом желании по возращении в Москву.

«Да много чего... Морду набить одному человеку», — цитирует её ответ РИА Новости.

При этом артистка не уточнила, о ком идёт речь. Через некоторое время на выложила в своих соцсетях пост с фотографией телеведущего Владимира Соловьёва.

«Жалко Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства», — коротко подписала Пугачёва опубликованный в соцсетях снимок.

Отмечается, что Пугачёва проводила в школу детей Гарри и Лизу. Также она поздравила всех с началом нового учебного года.