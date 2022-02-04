Руководители театров выступили против проекта Минкульта по укреплению традиционных ценностей

Художественные руководители и директора 13 российских театров написали открытое письмо в поддержку председателя Союза театральных деятелей Александра Калягина, который раскритиковал проект основ госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Под открытым письмом подписались: гендиректор Большого театра Владимир Урин, худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский, худрук “Современника” Виктор Рыжаков, худрук Российского государственного театра “Сатирикон” Константин Райкин, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, худрук Театра Романа Виктюка Денис Азаров, худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, худрук Воронежского Камерного театра Михаил Бычков, худрук Театра имени Моссовета Евгений Марчелли, худрук Государственного театра наций Евгений Миронов, худрук Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова Андрей Могучий, худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев, худрук “Электротеатра Станиславский” Борис Юхананов.

Напомним, в Министерстве культуры сформулировали цели и задачи государственной политики России “в сфере традиционных ценностей”. Важнейшими задачами ведомство указывает “обеспечение морального лидерства России в международных отношениях как хранителя традиционных общечеловеческих ценностей”, противодействие “деструктивной идеологии” и защиту русского языка от нецензурной лексики.

В документе указано, что “угрозу традиционным ценностям несёт деятельность экстремистских ‎и террористических организаций, действия США и их союзников, транснациональных корпораций, иностранных некоммерческих организаций”. Их воздействие на россиян “ведёт к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системе идей и ценностей, включающей в себя культ эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицания идеалов патриотизма, служения Отечеству, продолжения рода, созидательного труда, позитивного вклада России”.