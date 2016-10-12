Российский фильм впервые поборется за премию "Золотой глобус"

Фото: i223.ru

Детектив "Мой убийца" якутского режиссера Костаса Морсана вошел в список претендентов на получение кинопремии "Золотой Глобус" в номинации "Лучший иностранный фильм", сообщает ТАСС со ссылкой на продюсера картины Марианну Скрыбыкину.

"Впервые российский фильм отобран для номинирования на "Золотой Глобус". Итоги будут известны в декабре. Но то, что наш фильм уже попал в список претендентов на номинацию, уже успех", - прокомментировала она.

Вошла картина и в основную конкурсную программу Азиатского мирового кинофестиваля ("AsianWorldFilmFest") в США. "Мой убийца" станет первым якутским фильмом, который будет представлять Россию в этом фестивале.

Фильм уже стал обладателем Гран-при IV Якутского международного кинофестиваля, который проходил в Якутске в августе.

Картина основана на реальных событиях и рассказывает о расследованием убийства в Якутске.

В российский прокат фильм выйдет 3 ноября.

Церемония вручения премии "Золотой глобус" состоится 8 января 2017 года в Лос-Анджелесе. Азиатский мировой кинофестиваль пройдет с 24 октября по 1 ноября.