Розенбаум отказался вступать в созданную Басковым ассоциацию музыкантов

Александр Розенбаум раскритиковал идею о создании ассоциации музыкантов, которую предложил Николай Басков. Его слова передает «Пятый канал».

«Я развитие любой эстрады вижу как служение людям, для которых ты трудишься, как понимание творчества, энергетически нужного людям, и отсутствие своего собственного самолюбования», — заявил Розенбаум.

Артист заявил, что он не будет вступать в эту ассоциацию, если она будет создана.

Ранее Николай Басков объявил о создании ассоциации, которая будет выступать против отмены русской культуры.

Помимо Баскова, участвовать в ней будут Григорий Лепс, Лариса Долина, Надежда Бабкина, Олег Газманов и Александр Маршал.