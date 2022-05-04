РПЦ обвинила Киркорова в оскорблении чувств верующих после номера с хождением по кресту

В РПЦ раскритиковали выступление Филиппа Киркорова с хождением по поваленному кресту и распятой на нём актрисой во время исполнения песни «Мария Магдалена» на юбилейном концерте в Кремле.

Как пишет «Царьград», короля российской эстрады заподозрили в «сознательной провокации».

«Что это? Искреннее непонимание (скажу эвфемистически) простых вещей вкупе с безвкусицей или сознательная провокация? Певцу и его команде правда непонятно, как такой номер будет воспринят теми, для кого крест является важнейшим священным символом? Или это сознательное внесение разделения в наше общество, от чего сам Филипп Киркоров только что предостерёг?» — сказал глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

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Кроме того, в РПЦ возмутились текстом песни «Мария Магдалена», который, как отмечает издание, «остался за гранью понимания».

30 апреля Филипп Киркоров отметил 55-летие. С праздником артиста поздравил президент Владимир Путин.