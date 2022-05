Самая честная музыка в лицах: дню рождения рок-н-ролла посвящается

Фото из открытых источников

Песня Билла Хейли Rock Around The Clock ровно 62 года назад, 29 июня 1954-го, взорвала Америку, взлетев в хит-параде Billboard на первое место. В истории мировой музыки эту дату принято называть днем рождения рок-н-ролла. Дело в том, что популярность Rock Around The Clock послужила основой того, что рок в его изначальном выражении стал стремительно расползаться по планете.

С тех пор рок-н-ролл пережил не одно перерождение, представал в разных образах и ипостасях, но навсегда снискал славу самой честной музыки, максимально приближенной к человеку.

В контексте очередной годовщины в жизни рока портал Amic.ru вспоминает выдающихся деятелей этого стиля музыки, многих из которых уже нет на этом свете.