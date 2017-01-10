Самые красивые девушки и платья на церемонии вручения "Золотого глобуса"

Платья, актрисы и Голливуд

10 января 2017, 11:44

Церемония вручения престижной премии "Золотой глобус" в 74-й раз прошла в Лос-Анджелесе. Триумфатором премии стал мюзикл "Ла-Ла Ленд", который установил рекорд по количеству полученных статуэток. Их у картины сразу семь, в том числе за актерские работы, режиссуру и сценарий.

Премия "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года. Ее вручают по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.

Предлагаем вам посмотреть самые яркие образы, платья церемонии вручения второй по значимости премии в области американского кино.

 

Just red carpet perfection all around on @blakelively tonight in @versace_official #goldenglobes2017 xoRZ

A photo posted by Rachel Zoe (@rachelzoe) on

 

#goldenglobes2017 #redcarpet @tiffanystanley1

A photo posted by Garrett O. Thomas (@garrettothomas) on

 

#oliviaculpo #goldenglobes2017 #zuhairmurad #fashioninspiration #fashion #style #beautiful #beauty #instafashion

A photo posted by John Michael Antonio (@antonio.michelangelo) on

 

#imtaalumni #jessicabiel looks amazing at the #goldenglobes2017 !

A photo posted by LA-NY Inc (@lanytalent) on

 

Emily Ratajkowski looks golden in this yellow silk dress by Reem Acra at Golden Globes 2017.

A photo posted by shopUNIQUES.com (@shopuniques) on

 

SHINE 💎 like @kyliejenner at the Golden Globes in our exclusive diamanté crystal Chokers. Never a dull moment! Shop now, link in bio ⭐️️

A photo posted by Beau Chose Jewels, London (@beauchosechokers) on

 

#GoldenGlobes2017 || #Beauty #Fashion #Redcarpet #GoldenGlobes #Style

A photo posted by Monte OZ 🇩🇴🇿🇦🇬🇭 (@monteozafrica) on

 

#goldenglobes2017 Love this Dress Miaphilly

A photo posted by mia of philadelphia (@miaofphilly) on

 

#goldenglobes2017 #naomiharris our favourite outfit

A photo posted by Vivaldi Accessories (@vivaldi_accessories) on


 

Комментарии
    Новости партнеров