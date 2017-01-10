Самые красивые девушки и платья на церемонии вручения "Золотого глобуса"

Церемония вручения престижной премии "Золотой глобус" в 74-й раз прошла в Лос-Анджелесе. Триумфатором премии стал мюзикл "Ла-Ла Ленд", который установил рекорд по количеству полученных статуэток. Их у картины сразу семь, в том числе за актерские работы, режиссуру и сценарий.

Премия "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года. Ее вручают по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.

Предлагаем вам посмотреть самые яркие образы, платья церемонии вручения второй по значимости премии в области американского кино.

STILL can't get over how beautiful @lilyjcollins looked at the #GoldenGlobes last night. ✨ Who was your best dressed? #regram A video posted by Teen Vogue (@teenvogue) on Jan 9, 2017 at 4:29pm PST

Just red carpet perfection all around on @blakelively tonight in @versace_official #goldenglobes2017 xoRZ A photo posted by Rachel Zoe (@rachelzoe) on Jan 9, 2017 at 12:15am PST

#goldenglobes2017 #redcarpet @tiffanystanley1 A photo posted by Garrett O. Thomas (@garrettothomas) on Jan 9, 2017 at 7:29pm PST

#oliviaculpo #goldenglobes2017 #zuhairmurad #fashioninspiration #fashion #style #beautiful #beauty #instafashion A photo posted by John Michael Antonio (@antonio.michelangelo) on Jan 9, 2017 at 7:29pm PST

#imtaalumni #jessicabiel looks amazing at the #goldenglobes2017 ! A photo posted by LA-NY Inc (@lanytalent) on Jan 9, 2017 at 7:25pm PST

Simply spectacular!!! 👏🏻👄💍💋#goldenglobes2017 #natalieportman #prada #yellowisthenewblack #hairstyle #clutch #jackykennedyisback #bestactress A photo posted by Rafael Valdes (@rafaelvaldes) on Jan 9, 2017 at 7:19pm PST

What do you think about #ReeseWitherspoon look by Atelier #Versaci last night at the #GoldenGlobes? #RedCarpet Style | Picture by Frazer Harrison, Getty Images A photo posted by Sandra Mateu Yotty (@gitanastyling) on Jan 9, 2017 at 7:08pm PST

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#goldenglobes2017 Love this Dress Miaphilly A photo posted by mia of philadelphia (@miaofphilly) on Jan 9, 2017 at 4:49pm PST

My all time FAVOURITE outfit of the Golden Globes this year! I'd kill for an exact replica of this!! #goldenglobes2017 #brielarson #stunning #iwantthissomuch A photo posted by Allie White (@therealalliecat) on Jan 9, 2017 at 4:04pm PST

Quando as joias fazem toda a diferença! ✨✨✨ Inspiração direto do tapete vermelho do Golden Globes de ontem: Sienna Miller escolheu um vestido simples branco e deixou as pérolas serem o destaque da produção! #GoldenGlobes2017 #Joias #TapeteVermelho #Perolas #CarmonaJoias A photo posted by Carmona Joias (@carmonajoias) on Jan 9, 2017 at 3:29pm PST

#goldenglobes2017 #naomiharris our favourite outfit A photo posted by Vivaldi Accessories (@vivaldi_accessories) on Jan 9, 2017 at 2:38pm PST



