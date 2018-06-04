Секс-символ эпохи развитого социализма: лучшие фото Барбары Брыльской
Польская актриса, снискавшая славу в СССР, празднует 77-летие
5 июня 2018, 06:32
Фото из открытых источников
Польская актриса Барбара Брыльска, прославившаяся в СССР благодаря главной роли в бессмертном фильме Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", отмечает 5 июня свое 77-летие.
Сегодня можно с уверенностью говорить, что Брыльска – самая известная и любимая в нашей стране артистка из стран бывшего соцлагеря.
В день рождения актрисы предлагаем подборку ее фотографий, которые полностью объясняют, почему мужчины сходили с ума от этой женщины.
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