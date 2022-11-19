Сергей Жуков показал мощное видео с концерта «Руки Вверх!» в Барнауле

Солист российской поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в своём паблике во «ВКонтакте» размесил видео с концерта в Барнауле.

Напомним, коллектив выступил в столице Алтайского края 16 ноября. В «Титов-Арене» музыканты собрали полный зал — заняты были как все сидячие места, так и танцпол.

«Барнаул, вот я и к вам доехал! И это было горячооо! Спасибо!» — прокомментировал Жуков выступление.

Певец также попросил горожан поделиться в комментариях фотографиями и видео с концерта, что те и сделали.