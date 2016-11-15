Сериал "Мир Дикого Запада" продлили на второй сезон

Канал HBO объявил, что сериал "Мир Дикого Запада" Джордана Нолана официально продлен на второй сезон.

Как пишет The Hollywood Reporter, речь идет о десяти новых сериях, выход которых намечен либо на ноябрь 2017 года, либо на начало 2018-го. Курировать проект будет Джордан Нолан.

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Отметим, что аналогичное решение принято относительно сериалов канала "Белая ворона" и "Развод".

"Мир Дикого Запада" — новая версия одноименного фильма 1973 года, переработанная сценаристом трилогии о Бэтмене, "Интерстелларе" Джордана Нолана и режиссера "Остаться в живых", двух серий "Стар Трека" и седьмого эпизода "Звездных войн" Джей Джея Абрамса. Сериал основан на книге американского писателя Майкла Крайтона — автора "Парка Юрского периода".

Место действия – футуристический парк аттракционов с андроидами, где гости могут позволить себе все, что душе угодно. Главная звезда сериала – Энтони Хопкинс, который решился сыграть первую в своей кинотеатральной карьере роль на ТВ. Остальные актеры ему под стать – Эд Харрис, Джеймс Марсден, Эван Рэйчел Вуд и другие.

Зрители прекрасно приняли первый сезон, а по рейтингам "Мир Дикого Запада" уже догнал главный продукт канала – "Игру престолов".



