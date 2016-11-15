Сериал "Мир Дикого Запада" продлили на второй сезон
10 новых серий выйдут не раньше ноября 2017 года
Канал HBO объявил, что сериал "Мир Дикого Запада" Джордана Нолана официально продлен на второй сезон.
Как пишет The Hollywood Reporter, речь идет о десяти новых сериях, выход которых намечен либо на ноябрь 2017 года, либо на начало 2018-го. Курировать проект будет Джордан Нолан.
Отметим, что аналогичное решение принято относительно сериалов канала "Белая ворона" и "Развод".
"Мир Дикого Запада" — новая версия одноименного фильма 1973 года, переработанная сценаристом трилогии о Бэтмене, "Интерстелларе" Джордана Нолана и режиссера "Остаться в живых", двух серий "Стар Трека" и седьмого эпизода "Звездных войн" Джей Джея Абрамса. Сериал основан на книге американского писателя Майкла Крайтона — автора "Парка Юрского периода".
Место действия – футуристический парк аттракционов с андроидами, где гости могут позволить себе все, что душе угодно. Главная звезда сериала – Энтони Хопкинс, который решился сыграть первую в своей кинотеатральной карьере роль на ТВ. Остальные актеры ему под стать – Эд Харрис, Джеймс Марсден, Эван Рэйчел Вуд и другие.
Зрители прекрасно приняли первый сезон, а по рейтингам "Мир Дикого Запада" уже догнал главный продукт канала – "Игру престолов".