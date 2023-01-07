Над сценарием для сериала будет работать молодой алтайский автор Олег Канин

07 января 2023, 16:30, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Сериал о туристе из Москвы, который планирует отдохнуть на Алтае, снимут в Алтайском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра культуры региона Алексея Бочарова.

«По сюжету московский мажор приезжает на Алтай отдохнуть, поскольку он „выгорел“ в своём жёстком графике, и здесь с ним происходит несчастный случай, и вдруг появляется его двойник — представитель социального андеграунда, который попадает в непривычную для себя ситуацию», — рассказал Бочаров.

Отмечается, что сериал будет состоять из двух сезонов и 16 серий. Рабочее название проекта — «Выгорание».

Работать над сценарием будет опытный автор Алексей Алешковский, а также молодой алтайский автор Олег Канин.

Снимать сериал будут в горной местности в Алтайском районе.

В крае планируют компенсировать средства, затраченные на съёмки, если фильм будет демонстрировать привлекательность региона. Региональные власти готовы возмещать до 30% затрат.