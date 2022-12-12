SHAMAN представил свою версию гимна России
Певец отметил, что добавил звучание рок-баллады с фольклорными элементами в вокале
12 декабря 2022, 13:29, Илья Звягинцев
Певец SHAMAN в День Конституции выпустил свою интерпретацию гимна России. Ролик он опубликовал на YouTube.
«Мы воспринимаем гимн как один из официальных государственных символов, но забываем, что, в первую очередь, это очень мощная песня! Не теряющий со временем актуальности настоящий хит», — сказал певец.
Он добавил в композицию звучание рок-баллады с фольклорными элементами в вокале.
В клипе исполнитель использовал кадры с концерта в Казани, где гимн России одновременно спели четыре тысячи зрителей его концерта.
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