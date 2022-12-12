SHAMAN представил свою версию гимна России

Певец SHAMAN в День Конституции выпустил свою интерпретацию гимна России. Ролик он опубликовал на YouTube.

«Мы воспринимаем гимн как один из официальных государственных символов, но забываем, что, в первую очередь, это очень мощная песня! Не теряющий со временем актуальности настоящий хит», — сказал певец.

Он добавил в композицию звучание рок-баллады с фольклорными элементами в вокале.

В клипе исполнитель использовал кадры с концерта в Казани, где гимн России одновременно спели четыре тысячи зрителей его концерта.