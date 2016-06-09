Шестой сезон "Игры престолов" закончится самым длинным эпизодом
Серия будет длиться 69 минут
10 июня 2016, 03:11
Финальный эпизод шестого сезона "Игры престолов" станет самым длинным в истории сериала. Он выйдет в эфир 26 июня и продлится один час и девять минут, сообщает JustJared со ссылкой на канал HBO.
Эпизод назвали "Ветры зимы" в честь шестой, предпоследней книги цикла Джорджа Мартина "Песнь Льда и Пламени".
Предпоследний эпизод "Битва бастардов" покажут 19 июня, он будет длиться 60 минут. Считается, что в этой серии будет рассказано о борьбе Джона Сноу (в исполнении Кита Харингтона) и Рамси Болтона (которого играет Иван Реон) за Винтерфелл и в целом Север.
Ранее стало известно, что следующие два сезона сократят до 7-8 серий. Новый сезон "Игры престолов" вышел на телеканале HBO 24 апреля.
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