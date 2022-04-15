Школьница из Барнаула рекомендована к поступлению в ГИТИС

МТС подводит итоги предварительного прослушивания в ГИТИС, которое прошло для абитуриентов Сибирского федерального округа в очном формате в Красноярске. Сразу 29 подростков рекомендованы к поступлению на актёрский факультет, в их числе — школьница из Барнаула.

Возможностью испытать себя на предварительных прослушиваниях воспользовалась Анастасия Мищенко, ученица барнаульской школы № 120. Она отправилась в Красноярск, где успешно выступила с обязательной программой. Она читала произведения как из русской классической литературы, так и из современной. Из поездки школьница вернулась с рекомендациями для поступления сразу на второй тур ведущего театрального вуза России.

МТС организовала не только прослушивания, но и два мастер-класса от педагогов ГИТИСа, на которых они поделились с участниками рекомендациями по подбору репертуара и познакомили с техниками актёрского мастерства. Также они объяснили, почему в этом году «приёмная ГИТИС» проходит в разных регионах страны.

«Опыт показывает: часто самые талантливые люди живут вдали от столицы. Москвичей на курсе — несколько человек, остальные из провинции и из глубинки. Мы решили помочь будущим актёрам, и сами приехали к ним. Ведь часто для того чтобы разглядеть индивидуальность, нужна именно „живая“ встреча», — объяснил старший преподаватель кафедры мастерства актёра ГИТИСа Андрей Оганян.

Успех Анастасии не был случайностью: вокалом она занимается уже семь лет, танцует в хореографическом ансамбле «Сюрприз» — девять. Кроме того, Настя учится в театральной школе при Алтайском государственном институте культуры.