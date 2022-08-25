Скончался актёр из «Интернов» и «Дурака» Максим Пинскер

Умер российский актёр кино, театра и ТВ Максим Пинскер. Ему было 58 лет.

О смерти артиста 24 августа сообщила невестка покойного Ольга Пинскер, пишет Mash.

«Сегодня умер Максим Пинскер, брат моего покойного мужа Димы, отец троих прекрасных детей, младшему из которых только 15», — написала она в соцсетях.

Также канал со ссылкой на его сына Якова пишет, что артист мог умереть от заражения крови. 20 августа он уехал на съёмки в Калугу, а когда вернулся, то уже не мог ходить и жаловался на боли в ноги.

В итоге артиста госпитализировали. Врачи выяснили, что инфекция попала в спинной мозг, после чего началось заражение крови. Затем у Пинскера остановилось дыхание и он впал в кому, после чего скончался.

Максим Пинскер родился 5 февраля 1964 года. Снимался в таких проектах, как «Час Волкова», «Интерны», «Колл-центр», «Дурак», «Гитлер капут!» и ряде других. Также озвучивал аудиокниги и был официальным голосом телеканала ДТВ и радиостанции «Звезда».