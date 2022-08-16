Скончался актёр из «Операции „Ы“ и других приключений Шурика» Виктор Зозулин

На 78-м году жизни скончался народный артист России Виктор Зозулин. Об этом сообщили в пресс-службе Вахтанговского театра.

«Он был мастером, одним из столпов Театра имени Евгения Вахтангова, где служил более полувека. Созданных им персонажей невозможно забыть. Все они объединены его талантом, вдохновением, мастерством, истовой самоотдачей. Виктор Викторович обладал редким амплуа — героя-неврастеника, обогащённым блестящим чувством юмора, музыкальностью, темпераментом», — говорится в сообщении театра.

Дата и место прощания с Зозулиным станут известны позднее.

Напомним, что Зозулин запомнился зрителям после своего кинодебюта в фильме Леонида Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». Долгие годы он записывал аудиокниги и играл в театре.