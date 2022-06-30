Скончался ректор Высшей школы сценических искусств Анатолий Полянкин

29 июня в реанимации одной из московских больниц скончался ректор Высшей школы сценических искусств (ВШСИ) Анатолий Полянкин. Об этом агентству ТАСС сообщил его адвокат Василий Куликов.

По словам юриста, его 70-летний подзащитный за минувший месяц дважды попадал в реанимацию в связи с ухудшением здоровья.

Ранее Полянкин подписал приказ, согласно которому из Высшей школы искусств был уволен её основатель Константин Райкин, после чего последний написал заявление на коллегу в правоохранительные органы.

Ректор в итоге стал фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве и в апреле текущего года с санкции суда был помещен под домашний арест. Свою вину он отрицал.