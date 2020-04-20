СМИ: Анастасия Заворотнюк идет на поправку

Актриса Анастасия Заворотнюк идет на поправку, сообщает Mash. В связи с улучшением ее здоровья врачи возобновили активное лечение.

По информации издания, звезду сериала "Моя прекрасная няня" возят в другую клинику, где делают химиотерапию.

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Культура Почему Заворотнюк выписали из больницы

Вместе с актрисой постоянно находится ее муж Петр Чернышов. Он живет вместе с ней в медучреждении, утверждает Mash.

Как ранее писал amic.ru, в начале года стало известно, что актрису выписали из московской клиники. СМИ назвали три наиболее вероятных варианта, почему это произошло.

В середине сентября продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал о здоровье Анастасии Заворотнюк. По его словам, врачи дают неутешительный прогноз.

Он заявил, что его не пустили к артистке, сославшись на ее тяжелое состояние. Разин подтвердил, что у нее последняя стадия рака мозга. Аналогичный диагноз ставили Жанне Фриске.