СМИ: Митяй из "Сватов" обиделся на шутки и покидает сериал

Заслуженный артист России Николай Добрынин, исполнивший роль Митяя в популярном сериале "Сваты", решил покинуть проект, сообщает VistaNews.

По информации издания, он недоволен сценарием, который считает "издевательским". Дело в том, что его герою постоянно приходится терпеть шутки со стороны центрального персонажа, которого играет Федор Добронравов.

"Его выставили шутом и неудачником, глупым подкаблучником и алкашом. Сам Митяй видел свою роль в комичном свете, но не столь вычурном и вызывающем", – пишет корреспондент Захар Войнов.

Примечательно, что ранее по той же причине из "Сватов" ушел актер Анатолий Васильев. Ему не нравилось, что его герою приходилось "интеллигентно молчать" в ответ на жесткие шутки оппонента. После выхода сериала над ним пытались шутить даже прохожие.