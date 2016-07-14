СМИ назвали имена героев "Игры престолов", которые не будут убиты

Фото: filmpro.ru

Внимание, спойлер! По сети разошлась информация о том, кто из основных героев блокбастера "Игра престолов" доживет до финала.

Новости

Культура Создатели "Игры престолов" раскрыли имена режиссеров седьмого сезона

Как сообщает "Собеседник" со ссылкой на Tech Insider, изданию якобы попало в руки письмо, которое создатель романов "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин раскрывает замысел и концовку своего произведения, которое и легло в основу мега популярного сериала.

В числе героев, которые доживут до финала, называются Тирион Ланнистер, Дейенерис Таргариен, Арья и Бран Старки, а также Джон Сноу.

Читайте также: Выход седьмого сезона "Игры престолов" перенесли на более поздний срок

Напомним, что в настоящее время в свет вышли шесть сезонов "Игры престолов". Создатели сериала ранее сообщали, что зрителей ожидает как минимум еще два сезона "Игры престолов".