СМИ назвали имена героев "Игры престолов", которые не будут убиты
По сети разошлась информация, что в живых останутся пять основных персонажей блокбастера
Фото: filmpro.ru
Внимание, спойлер! По сети разошлась информация о том, кто из основных героев блокбастера "Игра престолов" доживет до финала.
Как сообщает "Собеседник" со ссылкой на Tech Insider, изданию якобы попало в руки письмо, которое создатель романов "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин раскрывает замысел и концовку своего произведения, которое и легло в основу мега популярного сериала.
В числе героев, которые доживут до финала, называются Тирион Ланнистер, Дейенерис Таргариен, Арья и Бран Старки, а также Джон Сноу.
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Напомним, что в настоящее время в свет вышли шесть сезонов "Игры престолов". Создатели сериала ранее сообщали, что зрителей ожидает как минимум еще два сезона "Игры престолов".