СМИ: омский бард обвинил Олега Газманова в плагиате

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Российского певца, композитора, заслуженного артиста Олега Газманова обвинили в плагиате. По мнению барда и предпринимателя из Омска Александра Шаханина, народный артист РФ украл у него идею песни при создании произведения "Бессмертный полк", передает РИА "ФАН".

Шаханин рассказал, что написал песню на стихи своего отца. Бард записал ее в студии, назвав "Бессмертным полком". Также омич снял на произведение клип.

В мае Шаханин побывал на концерте в Кремле, где услышал одноименную песню в исполнении Газманова. Омича смутило то, что композиция известного певца содержит заимствования и является производной от песни "Бессмертный полк" Шаханина. В данный момент мужчина намерен подавать иск в суд.

Сам Газманов обвинения отвергает, подчеркивая, что написал композицию сам, впечатлившись "могучим народным движением".