СМИ сообщили о самоубийстве внука Элвиса Пресли

Внук Элвиса Пресли Бенджамин Кио совершил суицид на 28-м году жизни, сообщает TMZ со ссылкой на источники в полиции и менеджера его матери.

По информации правоохранителей, внук знаменитости был обнаружен мертвым с огнестрельным ранением в своем доме в американском городе Калабасас, в штате Калифорния. Полицейские считают, что речь идет о самоубийстве.

Позднее информацию подтвердил и менеджер его мамы Лизы Пресли, Роджер Видыновски.

"Сердце матери Бенджамина разбито, она безутешна и убита горем, но пытается оставаться сильной ради 11-летних близнецов и старшей дочери. Она любила этого мальчика. Он был любовью всей ее жизни", – заявил изданию Видыновски.

Элвис Пресли – американская звезда рок-н-ролла, известный по песням "Can't Help Falling in Love", "Love Me Tender", "Blues Suede Shoes" и многим другим. Певец умер в 1977 году в возрасте 42 лет, однако продолжает оставаться одним из самых популярных солистов в истории мировой музыки.

Бенджамин Кио – сын дочери Элвиса Лизы Пресли и музыканта Дэнни Кио. Погибший также занимался музыкой и внешне был очень похож на своего именитого дедушку.