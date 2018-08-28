СМИ сообщили о смерти актера из "Убойной силы"

Фото: kino-teatr.ru

Актер Тоомас Креэн, сыгравший в сериалах "Исаев" и "Убойная сила", скончался на 60-м году жизни. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на сайт Эстонского театра кукол.

Креэн родился в 1959 году в Эстонии, окончил Таллинскую государственную консерваторию по специальности "режиссер". Множество лет он играл в кукольном театре и снимался в кино.

На сайте театра сказано, что Креэн был неутомимым актером, который также мог "петь, строить, выходить в море на лодке, заниматься спортом и поддерживать свою семью". "Он был добрым человеком и заботился о каждом", — подчеркивается в сообщении.

Дату и место прощания озвучат позднее.