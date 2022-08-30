СМИ выяснили, что певец Александр Серов сменил фамилию и занизил свой реальный возраст

Журналисты выяснили, что российский и советский исполнитель Александр Серов сменил фамилию. Об этом сообщает ФАН.

Как оказалось, настоящая фамилия певца — Сяров. Он принял решение о смене фамилии для того, чтобы его сценическое имя звучало благозвучнее.

Отмечается, что у певца была ещё одна «тайна». Серов/Сяров сознательно занизил свой возраст на несколько лет.

Это решение певец принял для того, чтобы поучаствовать в песенном конкурсе, на который допускались вокалисты не старше 60 лет.