Собчак отреагировала на сообщения о получении израильского гражданства
Телеведущая заявила, что не меняла место жительства
10 апреля 2022, 07:35, Никита Черников
Ксения Собчак заявила, что находится в Подмосковье. Таким образом телеведущая ответила на новость о том, что она якобы получила израильское гражданство.
«Место жительства не меняла», — сказала журналистка в видео, которое опубликовала в своём Telegram-канале.
При этом напрямую Собчак всё же не опровергла информацию о получении паспорта другого государства.
9 апреля израильское издание Haaretz написало, что Собчак вместе с сыном якобы получила гражданство Израиля. Журналисты отмечали, что ей это удалось сделать, поскольку её дед по национальности — еврей.
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