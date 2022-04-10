Собчак отреагировала на сообщения о получении израильского гражданства

Ксения Собчак заявила, что находится в Подмосковье. Таким образом телеведущая ответила на новость о том, что она якобы получила израильское гражданство.

«Место жительства не меняла», — сказала журналистка в видео, которое опубликовала в своём Telegram-канале.

При этом напрямую Собчак всё же не опровергла информацию о получении паспорта другого государства.

9 апреля израильское издание Haaretz написало, что Собчак вместе с сыном якобы получила гражданство Израиля. Журналисты отмечали, что ей это удалось сделать, поскольку её дед по национальности — еврей.