События выходных, ради которых барнаульцам не захочется спать до обеда

Какие интересные события пройдут в Барнауле 13 и 14 февраля, и как барнаульцам провести свои выходные, разбирался корреспондент ИА "Амител".

Кино

На этив выходных в кино можно посмотреть премьеру долгожданного фильма о супергерое "Дэдпул" с Райаном Рейнольдсом в главной роли. По сюжету Уэйд Уилсон стал побочным продуктом программы вооружённых сил под названием "Оружие X": он приобрел невероятную силу, проворство и способность к исцелению, но страшной ценой – его клеточная структура постоянно меняется.

Также на большом экране показывают интригующую комедию о жизни свободных женщин "В активном поиске" и режиссерскую работу Анджелину Джоли "Лазурный берег" с Брэдом Питтом в главной роли.

Театр

Фото: altdrama.ru

В театре драмы в субботу покажут комедию "Моя профессия - синьор из общества" о предприимчивом авантюристе Леониде Папагатто, который запутавшись в собственных интригах, чуть не лишился семьи и дома. В музкомедии 13 февраля пройдет музыкальный спектакль "Проделки Ханумы": старый князь желает жениться на молоденькой девушке, а она, естественно, влюблена в молодого красавца-учителя. В любовном треугольнике сможет разобраться только хитрая сваха Ханума.

14 февраля в драме можно будет посмотреть спектакль "Пиковая дама", жанр которой в театре определили как "странный анекдот". А в музкомедии вечеров в День всех влюбленных - советская комедия "Бабий бунт".

Выставки

Фото: artist-gallery.ru

В Художественном музее проходит экспозиция русского, советского живописца Петра Кончаловского, чьи работы из барнаульского фонда чрезвычайно востребованы, их можно видеть даже в галереях Москвы. Сейчас в краевой столице на юбилейной выставке, посвященной 140-летию художника, представлены четыре картины мастера: два натюрморта 1920-х годов и два пейзажа 1910-х и 1940-х годов.

Для влюбленных

Фото: pixabay.com

В торговом доме "Ультра" в выходные прйдет "Ярмарка сердечных подарков". Посетители смогут приобрести здесь сувениры и подарки ручной работы: игрушки, куклы, броши, браслеты, шкатулки и многое другое. Также здесь будут представлены угощения от лучших кондитеров города.

С детьми

Фото: mta-barnaul.ru

В Молодежном театре Алтая пройдет спектакль-игра для самых маленьких "мы лепили колобок": вместе с героями народных сказок юные зрители испекут колобка и отправятся с ним в приключение. Начало в 11:00. В музкомедии, в тоже время, можнопосмотреть музыкальную историю "Король лев".

На выходных можно посетить контактный зоопарк "Страна ЕНОТиЯ". Здесь собрано множество животных, которых можно кормить, брать на руки и расчесывать, что даставит большое удовольствие каждому ребенку. Если же чадо больше интересуют механизмы, то его стоит сводит в музей "Мир техники", где проходят выставки, посвященные оптическим приборам и роботам.

Благотворительность

Фото: pixabay.com

В галерее "Бандероль" в субботу все желающие могут отметить Международный день дарения книг. Сюда можно принести любое детское издание, которое после передадут детям из детского туберкулезного санатория.

Мастер-классы

Фото: pixabay.com

В барнаульской творческой мастерской "Светлица" все выходные будут проходить различные занятия, связанные с народным творчеством: так в субботу можно будет сделать своими руками пару кукол-неразлучников в старинных русских традициях, а в воскресенье научиться вышивать атласными лентами, плести на коклюшках, или шить лоскутные одеяла. Всю дополнительную информацию можно узнать по телефону: 60-56-21.