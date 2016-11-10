Соцслужбы США установили, что Брэд Питт не обращался жестоко с детьми

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Служба по защите детей округа Лос-Анджелес закрыла расследование в отношении знаменитого актера Брэда Питта, которого подозревали в жестоком обращении со своими детьми. Об этом пишет портал russian.rt.com.

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Вопрос дня Почему разводятся Анджелина Джоли и Брэд Питт?

Соцслужбы выяснили, что голливудская звезда не применял насилие по отношению к своим детям. Ранее сообщалось, что поводом к началу расследования послужило поведение Питта по отношению к своему сыну во время их полёта в Лос-Анджелес.

Как ранее сообщало ИА "Амител", в сентябре стало известно, что, пожалуй, самая известная голливудская пара – Анджелина Джоли и Брэд Питт – разводится. В качестве причины развода актриса назвала "непримиримые" обстоятельства.