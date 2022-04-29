Солистка «Вороваек» впала в кому после ужина в ресторане

Солистка «Вороваек» Светлана Ларионова впала в кому после ужина в Костроме. Как сообщает «Стархит», 14 апреля певица выступала на корпоративе, а после решила поесть в ресторане — через некоторое время у неё начались судороги и рвота.

Певицу госпитализировали с диагнозом «острая интоксикация организма». Врачи две недели безуспешно пытались стабилизировать состояние шансоньетки, после чего приняли решение погрузить её в состояние медикаментозной комы. Через некоторое время у Ларионовой отказала печень.

«Вследствие сильного обезвоживания солистка Светлана Ларионова попала в медикаментозную кому. В настоящее время печень не функционирует. Девушка с сегодняшнего утра в сознание не приходила. В палате Ларионовой дежурят врачи», — заявил PR-менеджер коллектива Андрей Карпов.

По информации Telegram-канала «Немалахов», причина состояния Ларионовой в злоупотреблении алкоголем.