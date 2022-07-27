Солисту группы «Руки Вверх» предложили дать звание заслуженного артиста России

Сенатор Елена Афанасьева предложила дать звание заслуженного артиста России солисту группы «Руки Вверх» Сергею Жукову.

Афанасьева выступила с такой инициативой после сообщений о том, что музыкальному коллективу запретили выступать в Эстонии.

По словам сенатора, «Руки Вверх» уже третий десяток лет собирают полные залы и влияют на людей.

«Молодцы! Супер! А министр культуры России О. Любимова должна обратить внимание на любимую народом группу и присвоить звание заслуженного артиста России Сергею Жукову», — цитирует Афанасьеву «Оренбург. Медиа».

Отметим, что на одной из интернет-платформ уже четыре года существует петиция, автор которой просит удостоить Жукова звания заслуженного артиста России.

Она набрала чуть больше двух тысяч подписей.