Солисту группы «Руки Вверх» предложили дать звание заслуженного артиста России
Сенатор Елена Афанасьева отметила, что этот музыкальный коллектив уже третий десяток лет собирает полные залы
Сенатор Елена Афанасьева предложила дать звание заслуженного артиста России солисту группы «Руки Вверх» Сергею Жукову.
Афанасьева выступила с такой инициативой после сообщений о том, что музыкальному коллективу запретили выступать в Эстонии.
По словам сенатора, «Руки Вверх» уже третий десяток лет собирают полные залы и влияют на людей.
«Молодцы! Супер! А министр культуры России О. Любимова должна обратить внимание на любимую народом группу и присвоить звание заслуженного артиста России Сергею Жукову», — цитирует Афанасьеву «Оренбург. Медиа».
Отметим, что на одной из интернет-платформ уже четыре года существует петиция, автор которой просит удостоить Жукова звания заслуженного артиста России.
Она набрала чуть больше двух тысяч подписей.