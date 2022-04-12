Создатель «Игры в кальмара» раскрыл детали сюжета второго сезона

Южнокорейский режиссёр, создатель сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хек поделился подробностями сюжета второго сезона популярного проекта. Как сообщает Deadline, главный герой сериала, Сон Ки Хун, появится и в продолжении проекта.

Помимо него, во втором сезоне следует ожидать появления главного злодея, Распорядителя, личность которого была раскрыта в финальной серии первого сезона (этого героя сыграл актёр Ли Бен Хон).

«Конечно же, Ки Хун. И ещё я очень надеюсь, что вернётся Распорядитель», — рассказал режиссёр.

Напомним, что ранее Хван Дон Хек заявил, что второй сезон сериала выйдет к концу 2024 года. Ранее режиссёр рассказывал, что написал уже три страницы сценария к продолжению «Игры в кальмара», однако о деталях сюжета он предпочёл не говорить.