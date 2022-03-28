Создатель «Масяни» сообщил о блокировке сайта мультсериала
Олег Куваев рассказал, что мультфильм по-прежнему доступен на YouTube
28 марта 2022, 09:52, Никита Черников
Автор мультсериала «Масяня» Олег Куваев получил уведомление от Роскомнадзора о блокировке сайта проекта. Основанием для этого послужило решение Генпрокуратуры, пишет РБК со ссылкой на соцсеть аниматора.
Куваев уточнил, что сайтом зрители пользуются редко, а серии «Масяни» доступны на YouTube.
Отметим, что 22 марта вышел 160-й эпизод «Масяни», посвящённый спецоперации на Украине. На момент публикации заметки сайт мультсериала по-прежнему доступен.
Комментарии
Новости партнеров